Zweryfikuj dane swoich klientów

Przede wszystkim każda firma staje przed wyzwaniem jak oznaczyć w bazie i wycofać z działań telefony nieaktywne. Prowadzenie bowiem komunikacji na błędnych numerach powoduje obniżenie wyników sprzedażowych, zmniejszenie efektywności działań, znaczne obniżenie kontaktowalności z Klientami a przede wszystkim generowanie zbędnych i bardzo często wysokich kosztów związanych z obsługą i pracą na wyłączonych numerach.



Z przeprowadzonych badań przez DBMS sp zoo widzimy, że to zjawisko dotyczy ok 15% posiadanych numerów telefonów w bazach CRM, a to rodzi konkretne problemy w komunikacji z klientami. np. brak możliwości logowania lub informowania o statusie zamówienia.



Przedsiębiorcy mogą uchronić się przed negatywnymi skutkami poprzez wzbogacenie danych. Jak taki proces działa i jak go skutecznie przeprowadzić opisuje Janek Leszczyński w artykule na blogu DBMS sp zoo - http://bit.ly/2l0JJ06